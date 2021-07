Actie voor zorgmedewerkers bij Martiniziekenhuis

nieuws

Foto SP

De SP heeft vrijdagmiddag bij het Martiniziekenhuis een groot spandoek ontrold om waardering te vragen voor de cruciale beroepen in coronatijd.

Met het 32 meter lange spandoek vraagt de SP niet alleen om meer waardering, maar ook voor meer beloning onder meer voor de mensen die in de zorg werken.

Eerder werden spandoeken onthuld bij het UMCG en het Hoofdstation. De SP wil meer van dit soort acties gaan voeren.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Samen met alle cruciale werkers en hun steunbetuigers voeren we de druk op bij werkgevers, gemeenten en in Den Haag. We verzamelen steun en organiseren bijeenkomsten om met zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken dat het anders kan en moet.”