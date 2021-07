Abbingh wint met Oranje eerste duel op Olympische Spelen van gastland Japan

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Handbalster Lois Abbingh uit Groningen heeft met het Nederlands team de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. Tegen gastland Japan werd het zondag 32-21 voor Oranje.

Abbingh zit met de Nederlandse ploeg in een poule met Japan, Montenegro, Angola, Noorwegen en Zuid-Korea. De eerste vier ploegen in de poule gaan door naar de kwartfinale. De wedstrijd tegen Noorwegen is waarschijnlijk de zwaarste in de poule, want die ploeg wordt gezien als topfavoriet voor het goud.

Dit zijn de tweede Olympische Spelen voor Abbingh en Oranje. In 2016 werd zij met haar team in de halve finale uitgeschakeld door Frankrijk. Nadat de troostfinale verloren werd, eindigde Nederland als vierde.

Komende dinsdag speelt Nederland het tweede duel in de poule tegen Zuid-Korea.