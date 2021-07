Aantal besmettingen loopt weer op, meerdere oorzaken mogelijk

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

In de gemeente Groningen loopt het aantal besmettingen de laatste dagen weer op. Zaterdag werden er 51 personen positief getest, het hoogste aantal sinds 19 mei toen er ook 51 personen positief getest werden.

In Groningen liep het aantal besmettingen de afgelopen weken fors terug. Van 105 gevallen op 22 april naar 3 gevallen op 27 juni. De afgelopen dagen loopt het aantal personen dat positief getest wordt weer op. Die trend wordt ook landelijk gezien. Zaterdag werden er in Nederland 1.125 positieve testen afgenomen, het hoogste aantal sinds 12 juni. Het laagste aantal besmettingen werd bereikt op 27 juni toen het om 498 gevallen ging.

Meerdere oorzaken

Volgens de NOS kan één van de oorzaken de versoepelingen zijn die vorige week van kracht werden. Sinds de versoepelingen op 26 juni ingingen steeg het aantal besmettingen met bijna 14 procent. De cijfers geven echter te weinig duiding. Een andere reden waarom het aantal besmettingen toe neemt is wellicht Testen voor Toegang. Om bijvoorbeeld een discotheek binnen te kunnen stappen is een negatief testbewijs nodig. Positieve resultaten worden bij Testen voor Toegang echter doorgegeven aan het RIVM. Hierdoor worden er wellicht meer coronagevallen gevonden die anders onder de radar zouden blijven.

Deltavariant

Een andere reden voor de toename is de opmars van de Deltavariant. Viroloog Marion Koopmans liet vrijdag in het NOS Journaal weten dat inmiddels vijftig procent van de besmettingen afkomstig is van de Deltavariant. “Dat speelt zeker een rol, maar het aantal besmettingen is vooral afhankelijk van hoe goed mensen zich aan de basisregels blijven houden. Want veel mensen zijn nog niet volledig gevaccineerd”, aldus Koopmans.

Ziekenhuisbezetting

De toename van het aantal besmettingen is nog niet terug te zien in de ziekenhuisbezetting. In de ziekenhuizen blijft het aantal coronapatiënten nog steeds dalen. Volgens het LCPS liggen er nu 230 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 102 op de Intensive Care liggen. Vrijdag lagen er nog 248 mensen in het ziekenhuis.