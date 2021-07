Aantal besmettingen Groningen in afgelopen week meer dan verdriedubbeld

nieuws

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Groningen is in de afgelopen week met 358 gestegen. Een week eerder waren dat er slechts 92. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die het rijksinstituut dinsdagmiddag naar buiten bracht.

Deze cijfers vertalen zich naar een besmettingsgraad van 72 infecties per 100.000 inwoners. Daarmee wordt het risiconiveau in Groningen hoogstwaarschijnlijk weer opgeschaald van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’.

De cijfers tekenen zich af tegen het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de provincie, die deze week beide op nul uitkomen.

In de afgelopen week van 30 juni t/m 6 juli 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten verdubbeld (+103%) ten opzichte van de week ervoor. In alle veiligheidsregio’s is deze stijging zichtbaar. Veel besmettingen door horeca en feesten Volgens het RIVM is het aandeel besmettingen gerelateerd aan horeca en feesten sterk toegenomen in de afgelopen week. Ruim 19 procent van alle besmettingen kwamen deze week voort uit de horeca. Landelijk steeg het percentage positieve tests in de afgelopen week naar 4,5 procent. De afgelopen kalenderweek lieten 154.104 mensen zich testen bij de GGD teststraten, 22 procent meer dan vorige week. Het reproductiegetal blijft onder de 1, maar steeg naar 0,97. Landelijk was de stijging van het aantal positieve tests het grootst in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep 25 tot en met 29 jaar. In deze twee leeftijdsgroepen is afgelopen week ook 75 procent meer getest ten opzichte van de week ervoor.