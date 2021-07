Aanpak Ring Zuid: “Geluidsoverlast tijdelijk viaduct afgenomen na maatregelen”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De geluidsoverlast die omwonenden ervaren door het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg is afgenomen na het aanbrengen van geluidsmaatregelen. Dat laat Aanpak Ring Zuid weten.

Na de aanleg van het tijdelijke viaduct klaagden omwonenden steen en been over geluidsoverlast. Voor Aanpak Ring Zuid was het aanleiding om in actie te komen. In mei werd het viaduct ingepakt met dubbelzijdig geluidsisolerend materiaal op de hoofdliggers en het wegdek. Geluidsonderzoek toont nu aan dat het geluidsniveau hierdoor is afgenomen en veranderd. Met name het geluid door zware vrachtwagens is verminderd met ongeveer acht decibel. Omwonenden beamen de geluidsafname, maar voor hen is nog niet alle overlast voldoende afgenomen. Aanpak Ring Zuid zegt met hen in gesprek te blijven over mogelijke aanvullende maatregelen.

Het tijdelijke viaduct is naar verwachting tot en met 2022 in gebruik. Aan de noordzijde van het tijdelijke viaduct is inmiddels een begin gemaakt met de bouw van het nieuwe viaduct.