Aanleg nieuwe hoogspanningskabel tussen Euroborg en Bloemsingel start begin volgend jaar

Foto via Gemeente Groningen

In 2022 gaat TenneT de ondergrondse hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze (naast de Euroborg) en de Bloemsingel vervangen. De vervanging van de 3,4 kilometer lange kabel gaat mogelijk op verschillende plekken zorgen voor overlast voor omwonenden.

De nieuwe kabel vervangt het huidige exemplaar, een kabel die sinds 1964 in gebruik is. De moderne kabel kan meer elektriciteit vervoeren en is sneller te repareren dan de kabel die er nu ligt.

De voorbereidingen voor het vervangen van de kabel zijn in 2020 al begonnen, maar de werkzaamheden die buiten zichtbaar zijn, vinden plaats in 2022. “We trekken dan, na ondergrondse boringen, de nieuwe hoogspanningskabel in de grond”, aldus TenneT. “We zijn dan op verschillende plaatsen tegelijk aan het werk in de stad Groningen. Aan het eind van 2022 verwachten we klaar te zijn met de uitvoerende werkzaamheden.”

Omwonenden ondervinden mogelijk hinder van de werkzaamheden, zo stelt TenneT: “Gezamenlijk willen we kijken hoe we de hinder zoveel mogelijk kunnen beperken.”

TenneT hoopt de nieuwe kabel eind 2022 in gebruik te nemen. Daarna wordt de oude kabel uit de grond gehaald.