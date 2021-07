Aangebrand eten in magnetron laat brandweer uitrukken naar verpleegtehuis in Ten Boer

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De brandweer moest zondag aan het einde van de middag in actie komen vanwege een brand in een verpleegtehuis aan de Bloemhof in Ten Boer. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand werd rond 17.10 uur gemeld. Behalve de blusgroep van Ten Boer werd ook de Stadse brandweer opgeroepen. Zij assisteerden met een tankautospuit en een hoogwerker. “Het valt gelukkig allemaal wat mee”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “In een magnetron is eten aangebrand. De Stadse brandweer is ook niet ter plaatse geweest, de brandweer van Ten Boer heeft de klus zelf af kunnen handelen.”

Volgens Noordhoff valt de schade ook mee. “Je kunt je voorstellen dat zoiets tot rookontwikkeling in de desbetreffende woning leidt. Daarom hebben we de ruimte geventileerd.” Het gebouw hoefde niet ontruimd te worden.