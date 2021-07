374 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen, 469 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen vierentwintig uur 374 nieuwe corona-besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen. Dat maakte het rijksinstituut dinsdagmiddag bekend. In de rest van de provincie werden nog eens 469 nieuwe besmettingen vastgesteld.

In de gemeente Groningen werden 62 besmettingen minder vastgesteld dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de provincie werden twaalf besmettingen minder gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Westerkwartier (30 besmettingen).

In Groningen werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen vastgesteld. Dat was ook in de voorgaande dagen het geval.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens per gemeente:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 374 0 0 Midden Groningen 20 0 0 Stadskanaal 2 0 0 Het Hogeland 19 0 0 Veendam 10 0 0 Westerkwartier 30 0 0 Pekela 2 0 0 Eemsdelta 4 0 0 Oldambt 4 0 0 Overig 2 0 0 Westerwolde 2 0 0 Totaal 469 0 0

Landelijk meldt het RIVM 7.888 nieuwe besmettingen, 634 minder dan gisteren. Achttien Nederlanders werden met COVID-19 opgenomen in een ziekenhuis, waarvan twee op een IC. Bij het RIVM werden drie overlijdens gemeld door corona, net als maandag.