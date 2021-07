279 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen, 461 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen heeft de GGD sinds zondagochtend 279 nieuwe besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM maandagmiddag bekend maakte. In de provincie Groningen als geheel werden 461 nieuwe besmettingen vastgesteld.

De GGD vond in de gemeente Groningen 25 besmettingen meer dan tussen zaterdag- en zondagochtend. In de provincie als geheel werden 35 besmettingen meer gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur.

De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Westerkwartier (45). Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen gemeld door het RIVM.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen per Groningse gemeente:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 279 0 0 Midden Groningen 38 0 0 Stadskanaal 11 0 0 Het Hogeland 34 0 0 Veendam 14 0 0 Westerkwartier 45 0 0 Pekela 4 0 0 Eemsdelta 17 0 0 Oldambt 13 0 0 Overig 2 0 0 Westerwolde 4 0 0 Totaal 461 0 0

Landelijk vonden de GGD’en 8.932 nieuwe bevestigde corona-besmettingen, 1.203 minder dan gisteren. In totaal zijn 63 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis, waarvan negen op een IC. Het RIVM registreerde twee overlijdens door COVID-19.