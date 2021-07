25 corona-uitbraken voorkomen door teststraten voor onderwijs in Stad

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Hoewel de pilot met sneltesten voor het hoger onderwijs, die begin dit jaar werd gestart in Groningen, veel heeft opgeleverd, wil minister Ingrid van Engelshoven het project niet meteen voortzetten in het nieuwe studiejaar. De verspreiding van sneltests onder studenten werk afdoende, aldus de bewindsvrouw.

De onderzoeksresultaten uit de acht studentensteden waar de pilot werden donderdagmiddag gepresenteerd aan de minister. Uit het Groningse deel van het onderzoek zou blijken dat in ieder geval 25 corona-uitbraken zijn voorkomen door de snelteststraten in Groningen. Volgens het Dagblad van het Noorden en RTV Noord wil epidemioloog en psycholoog Esther Metting van de Rijksuniversiteit Groningen graag door met de pilot, omdat nieuwe onderwijssluitingen daarmee voorkomen kunnen worden.

In januari begonnen de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool met een testlocatie op het Zernike-terrein. In totaal werden er achtduizend mensen getest in de teststraten, die geen klachten hadden. Vijfentwintig daarvan waren positief. Al deze mensen zouden naar een plek gaan met veel mensen, waardoor een grote brandhaard had kunnen ontstaan, zo stelt Metting. Volgens Metting werken de zelftests juist niet altijd goed. Uit het onderzoek zou blijken dat veel mensen de tests niet goed uitvoeren.