Zwerfvuil opruimen in Meerstad: “Van strandballen tot hele grote stukken bouwafval”

Foto: Watersport Meerstad

De zwerfvuilopruimactie in de wijk Meerstad is zaterdag succesvol verlopen. Dat laat Rody van ’t Hoog van Watersport Meerstad weten.

De actie was een initiatief van de Coöperatie vereniging Meerkracht en Watersport Meerstad. “Ik denk dat ongeveer 25 mensen vandaag geholpen hebben”, vertelt Van ’t Hoog. “Daarbij werd er zowel op het water als op het land zwerfvuil opgeruimd. En het verliep allemaal heel voorspoedig. Er waren afvalgrijpers, vuilniszakken en schepnetjes beschikbaar gesteld en fijn was ook dat we er goed weer bij hadden. Het waaide misschien een beetje hard wat het suppen tot een uitdaging maakte, maar al met al ben ik heel erg tevreden.”

Emmers en strandballen

De wijk Meerstad is één van de jongste wijken van de stad Groningen. De afgelopen jaren is er flink gebouwd en dat heeft geleid tot veel zwerfvuil in de wijk. Zowel in het Woldmeer maar ook op het land. “Hoeveel afval er precies is opgehaald, dat durf ik niet zeggen. Zelf ben ik met een groepje suppend het Woldmeer op gegaan. Wij hebben vijf volle vuilniszakken verzameld. We kwamen flink wat plastic tegen, maar ook emmers, strandballen en grote stukken bouwafval die bijna niet eens in de vuilniszak pasten.”

Wereldmilieudag

De actiedag zou eigenlijk vorige week gehouden worden, op Wereldmilieudag, maar kon toen vanwege het slechte weer niet doorgaan. De bedoeling is dat de actie maandelijks herhaald gaat worden.