Zuidelijke ringweg dit weekend deels afgesloten vanwege werkzaamheden

Foto: Rijkswaterstaat

Weggebruikers die dit weekend via de zuidelijke ringweg willen rijden moeten rekening houden met omleidingen. Er vinden verschillende werkzaamheden plaats.

Zo is de zuidelijke ringweg dit hele weekend afgesloten voor verkeer richting Hoogezand. Ter hoogte van de Europaweg wordt gewerkt aan de sloop van een oud viaduct en de bouw van een nieuw viaduct. De weg is daarom afgesloten tussen afrit 38 naar de Europaweg en de oprit 38 bij de Kieler Bocht. Verkeer wordt omgeleid via de Europaweg en knooppunt Westerbroek.

Daarnaast is de verbindingsweg van de westelijke ringweg naar de A7 het hele weekend afgesloten. Ook is de afrit van de zuidelijke ringweg naar Helpman zaterdag tussen 07.00 en 23.00 uur afgesloten. Tot slot is in de nacht van zaterdag op zondag de zuidelijke ringweg dicht tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg voor verkeer richting Drachten en Assen. Verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

