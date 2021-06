Zorgen over status studie Fries op Rijksuniversiteit Groningen

nieuws

Foto: Universiteitskrant

De provincie Friesland maakt zich zorgen over de leerstoel Fries op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dat zegt gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) in de Leeuwarder Courant.

Goffe Jensma is als hoogleraar Friese taal en letterkunde verbonden aan de RUG. Maar hij gaat in oktober volgend jaar met pensioen.

Poepjes is bang dat het Fries dan als autonome leerstoel gaat verdwijnen: “We krijgen verontrustende berichten over de status en de toekomst van de leerstoel”. Die zou dan opgaan in een faculteit met meerdere minderheidstalen.

De gedeputeerde wijst de RUG er op dat ze geld van de provincie Friesland krijgen voor de leerstoel. “Een zelfstandige studie Fries op universitair niveau mag daar niet ontbreken. Die afspraken hebben we met de RUG gemaakt en dat weten ze ook”.