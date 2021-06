Zorgen en vraagtekens bij raadsfracties over toegang tot bijstand in Groningen

nieuws

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en de ChristenUnie willen van het college weten hoeveel Groningers mogelijkerwijs hulp vanuit de bijstand mislopen, omdat ze geen hulp durven vragen. De fracties hebben vrijdag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.

Donderdag maakte het Ministerie van Sociale Zaken bekend dat tot 35 procent van de huishoudens die recht hebben op een uitkering, hier geen gebruik van maken. Dit zou met name komen door een ‘focus van rechtmatigheid en controle’ door gemeenten, waardoor mensen geen hulp meer durven vragen.

De raadsfracties zien een zorgwekkende trend van mensen die de overheid niet langer vertrouwen of de regels te ingewikkeld vinden. De fracties willen daarom van het college weten hoeveel Groningers mogelijkerwijs hulp mislopen en wat hieraan kan worden gedaan.

“Het kan niet zo zijn dat het wantrouwen zo groot is dat deze mensen niet bij de overheid aankloppen”, aldus CU-raadslid Peter Rebergen. “ Met het gegeven dat Groningen één van de armste gemeenten van Nederland is, vragen wij het college hoe de landelijke cijfers zich verhouden tot de situatie in Groningen.” Dat beaamt ook GroenLinks-raadslid Nick Nieuwenhuijsen: “We hebben echt een groot probleem als inwoners hun sociale grondrechten niet meer durven uitoefenen. De gemeente moet zich goed bewust zijn van dit wantrouwen naar overheden toe en er alles aan doen dit weg te nemen.”