Zonnepark bij zorgboerderij de Mikkelhorst levert niet alleen een beter milieu op

Een Zonnepark van twee hectare op het terrein van de Mikkelhorst moet de komende decennia, naast het besparen van CO2, geld in het laatje brengen bij de zorgboerderij.

Daarnaast is het de bedoeling om bessenstruiken aan te planten en schapen op te terrein los te laten. Dat kan, omdat de zonnepanelen verder dan normaal uit elkaar te zetten.

De aanleg van veel zonneparken valt niet altijd in goede aarde, maar volgens de Mikkelhorst is het draagvlak bij dit nieuwe park wel wel groot. Het project werd door Harenaren zelf gefinancierd, vanuit de in energiecoöperatie Duurzaam Haren.