Zonnepanelen op daken krijgen voorrang op grote zonneparken op land

nieuws

Inwoners van de gemeente Groningen die zonnepanelen op hun dak willen installeren moeten voorrang krijgen op ontwikkelaars van grote zonneparken. Dat wil de Groningse gemeenteraad.

Als het aan de gemeenteraad ligt komt er een wetswijziging waardoor gemeenten voorrang kunnen geven aan particulieren die zonnepanelen op hun dak willen. De raad wil dat wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energie de handen in één slaat met andere gemeenten en dit in Den Haag mogelijk probeert te maken. Door de aanleg van grote zonneparken, zoals het park in de Lagelandpolder, moeten particulieren soms lang wachten voor hun zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

De gemeenteraad stemde woensdag ook over de Regionale Energiestrategie, de RES. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met deze plannen. In deze plannen staat dat er vanaf 2030 bijna 6 terra-watt-uur aan groene energie moet worden opgewekt in onze regio.