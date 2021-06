“Zondag wegtrekkende buien, komende dagen koeler”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen gaan wat koeler verlopen. Toch verwacht OOG-weerman Johan Kamphuis dat het richting het komende weekend een stuk warmer kan gaan worden.

“Zondag breekt de zon geregeld door en na een wegtrekkende bui in de vroege ochtend blijft het de rest van de dag droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 22 graden in het westen tot 25 graden in het zuidoosten van de provincie. Er staat een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 of 3. In het Lauwersmeergebied en langs de Wadden nauwelijks meer wind, daar temperaturen van 18 tot 20 graden. In de nacht naar maandag vanuit het zuiden veel regen en kans op een donderklap.”

“Maandag is er veel bewolking met vooral in de ochtend en in de loop van de middag geregeld een bui. Daarbij is er kans op een slag onweer. Er waait een stevige noordoostenwind en het wordt slecht 15 tot 18 graden. We zitten aan de koude kant van het front op de grens met de hete lucht. Die grens ligt al dagen in de buurt van ons land. Dinsdag en woensdag is het ronduit koel met 16 of 17 graden. Wel is het overwegend of helemaal droog. Tegen het weekend wordt het weer, een stuk, warmer.