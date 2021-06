‘Zon en wolken wisselen elkaar komend weekend af; kans op buien, mogelijk met onweer’

nieuws

De komende dagen wisselen zonneschijn en wolken elkaar af en loopt de temperatuur langzaam op. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er vrijdag, zaterdag en zondag kans op een bui. In het weekend kan daar onweer bij zijn.

“Vrijdag is er eerst af en toe zon, maar zijn de wolken hardnekkig”, zo stelt Kamphuis. “Deze worden in de loop van de dag steeds dikker. Vrijdagmiddag is er kans op een buitje en wordt het slechts 17 of 18 graden. Zaterdag is er af en toe zon en is het, met 23 graden, een zwoele dag. Verder neemt de kans op een bui, met mogelijk onweer, in de loop van de dag toe.”

Zondag wordt het met 24 of 25 graden nog warmer, vervolgt Kamphuis: “Daarbij zijn er zonnige perioden, maar toch kan er ook dan weer een enkele bui ontstaan in de loop van de dag. Later in de middag en avond verdwijnt de buienkans kortstondig, om in de nacht weer terug te keren met een kans op onweer.”

Na het weekend loopt de temperatuur mogelijk nog verder op, zo stelt Kamphuis: “Maandag is het flink warm bij 26 of 27 graden en ook dinsdag lijkt nog zomers te verlopen bij 23 tot 25 graden. Wel neemt dan de kans op buien weer toe. Ook op de langere termijn blijven we liggen in het grensgebied tussen warme en koele lucht.”