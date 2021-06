“Zo langzamerhand wil ik weten wat Rijkswaterstaat doet om aanvaringen te voorkomen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De aanvaring maandagavond van Brug Aduard houdt ook de politiek bezig. De fractie van GroenLinks in de gemeente Groningen wil zo langzamerhand wel eens weten wat Rijkswaterstaat doet om aanvaringen te voorkomen.

“Het verbaast je al bijna niet meer als het gebeurd”, vertelt raadslid Benni Leemhuis. “We hebben de afgelopen jaren met diverse aanvaringen te maken gehad. De Dorkwerderbrug, de Paddepoelsterbrug, onlangs de Gerrit Krolbrug en nu Brug Aduard. Zo langzamerhand ga je de vraag stellen of de veiligheidssystemen op orde zijn en wat Rijkswaterstaat precies doet om aanvaringen te voorkomen.”

PvdA in Westerkwartier maakt zich zorgen

Ook in de gemeente Westerkwartier maakt men zich zorgen. “Het is opvallend dat er in korte tijd verschillende aanvaringen zijn gebeurd”, vertelt raadslid Mark Veenstra van de PvdA. “En ja, daar maken wij ons wel zorgen over. Wel vinden wij het belangrijk dat er eerst onderzoek gedaan gaat worden. Wat is er precies gebeurd? De afgelopen jaren is het Van Starkenborghkanaal verbreed. Je zou zeggen dat het daardoor veiliger is geworden. Maar als je alle incidenten bij elkaar optelt dan ga je toch denken dat er iets aan de hand is.”

Bij de aanvaring maandagavond bij Brug Aduard raakte het vrachtschip zwaar beschadigd. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

ChristenUnie wacht onderzoek af

Fractievoorzitter Peter Holsappel van de ChristenUnie in het Westerkwartierse maakt zich echter niet direct zorgen. “Ik reed gisteravond bij de brug langs”, vertelt Holsappel. “Ik zag de hulpdiensten op dat moment druk in actie. Ja, uiteraard ben ik verbaasd over wat er is gebeurd. Maar ik heb niet direct een politieke reactie. Ik denk dat het belangrijk is dat er goed onderzoek wordt gedaan. Het is opmerkelijk dat er de afgelopen jaren veel aanvaringen hebben plaatsgevonden, maar voorlopig denk ik dat dit een toevalstreffer was.”

Hoge bruggen zijn niet veiliger

Voor Leemhuis is duidelijk dat er echt iets aan de hand is met de vaarweg. “De afgelopen jaren is diverse keren gezegd dat lage bruggen een probleem zijn voor de scheepvaart op het kanaal. Brug Aduard is echter een nieuwe brug die aan de hedendaagse eisen voldoet en dus ook de hoogte heeft die het moet hebben. Maar ook hier vaart gewoon een schip tegenaan. Dus het argument dat een hogere brug veiliger is, dat kan direct van tafel gehaald worden.”

Door de aanvaring met de brug belandde de stuurhut van het schip in het water. Ook een auto die op het dek stond kwam in het Van Starkenborgkanaal terecht. Een bergingsbedrijf wist tegen middernacht de auto uit het water te takelen. Foto: Rieks Oijnhausen – http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Nautische veiligheidssystemen

Volgens het GroenLinks-raadslid moet er geïnvesteerd worden in nautische veiligheidssystemen. “Twee weken geleden zijn wij als gemeenteraad bijgepraat door Rijkswaterstaat naar aanleiding van de situatie rondom de Gerrit Krolbrug. Ik heb begrepen dat men elders in het land bepaalde systemen gebruikt om het scheepvaartverkeer in goede banen te leiden. Dat wordt hier echter niet gebruikt. Volgens mij moet je daar op inzetten. Ik zit dan te denken aan volgsystemen, zoals je bijvoorbeeld ook bij vliegtuigen hebt.”

Veilig varen

Veenstra vertelt dat hij geen nautisch expert is. “Maar je mag toch verwachten dat boten veiligheidssystemen hebben? Dat er aangegeven wordt wanneer je te dicht bij de wal komt, of dat er een signaal wordt gegeven wanneer je een brug nadert? We kunnen tegenwoordig auto’s zelfsturend rond laten rijden, en die super veilig zijn. Dan kunnen we toch ook schepen veilig laten varen?” Het raadslid laat in ieder geval weten de situatie nauwlettend in de gaten te zullen houden.