Zes coronapatiënten in Groningse ziekenhuisbedden; 34 procent minder besmettingen in afgelopen week

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuis is in het afgelopen weekend licht gestegen.

Voor het weekend lag er slechts één coronapatiënt in een Gronings ziekenhuis. Dinsdagmiddag zijn dat er zes, waarvan twee op een IC.

In vergelijking met een week geleden is er nog steeds sprake van een daling van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19. Toen lagen er zeven patiënten op een ziekenhuisbed, waarvan vijf op een IC.

In Noord-Nederland als geheel lagen dinsdagmiddag dertien coronapatiënten in een ziekenhuis. Een week geleden waren dat er vijftien. Geen van hen komt van buiten de regio.

De daling van het aantal ziekenhuisopnames lijkt behoorlijk in lijn te liggen met het aantal nieuwe besmettingen in de provincie. In de afgelopen week daalde het aantal besmettingen met 34 procent ten opzichte van de week ervoor, van 161 naar 106, ten opzichte van de week tussen 8 en 15 juni.