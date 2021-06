Zaterdag overdag droog, ’s avonds en ’s nachts weer onweersbuien

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Zaterdag is er veel bewolking, maar het blijft droog. In de avond en nacht kunnen er opnieuw forse onweersbuien ontstaan. Dat is de verwachting van OOG-weerman Johan Kamphuis.

Vrijdagavond trok een zwaar buiencomplex over de provincie; vooral in het noordoosten was sprake van hoosbuien, zwaar onweer en windstoten. De buien ontstonden op de grens van hete lucht ten oosten en zuiden van ons land, en koelere lucht ten noorden en westen van ons land. Wij liggen al een tijdje in het grensgebied. Zaterdag overheerst de koelere lucht, maar zondag wint de warme lucht alweer terrein. Op de grens van deze twee luchtsoorten ontstaat zaterdagavond weer een onweersstoring die in de avond en nacht opnieuw voor forse onweersbuien kan gaan zorgen.

Zaterdag is er overdag dus veel bewolking met af en toe wat zon. Het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden bij een matige westelijke wind, kracht 3 tot 4. In de nacht komen vanuit het zuiden opnieuw felle regen- en onweersbuien opzetten.

Zondag breekt de zon weer flink door, vooral in de loop van de ochtend en in de middag. De zomerwarmte is terug met 25 graden en in het oosten zelfs 28 graden. In de loop van de middag toenemende bewolking en kans op een onweersbui. De meest actieve buien vallen waarschijnlijk vin het oosten van de provincie.

Maandag tot en met woensdag is het licht onbestendig met soms een bui, maar vaak droog. Het wordt 19 of 20 graden; woensdag mogelijk wat koeler.