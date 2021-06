Woning portiekflat korte tijd ontruimd vanwege koolmonoxide-melding

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bewoners van een portiekflat aan de Madame Curiestraat moesten dinsdagavond enige tijd hun woning verlaten vanwege een vermeende koolmonoxide-melding. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De koolmonoxide-melding kwam rond 22.45 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. Bij aankomst van de hulpdiensten stonden de bewoners van de betreffende woning al buiten. Brandweerlieden hebben in de woning metingen uitgevoerd. Daarbij werd echter niets aangetroffen. Na een half uur keerde de brandweer weer terug naar de kazerne en werd de woning vrijgegeven.

Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas dat ontstaat bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of benzine. Het is vooral gevaarlijk omdat het niet te ruiken, proeven of zien is. Daarom wordt het ook wel de stille sluipmoordenaar genoemd. Een kleine hoeveelheid koolmonoxide in de lucht leidt al snel tot bewusteloosheid of zelfs tot de dood als er niet snel ingegrepen wordt. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis.