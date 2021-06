‘Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af tot het midden van volgende week’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Donderdagavond vielen voorlopig de laatste buien in Groningen. Volgens weerman Johan Kamphuis zijn er de komende dagen wel af en toe wat wolkenvelden, maar blijft het tot en met komende woensdag droog.

“Vrijdag zijn er flinke perioden met zon”, aldus Kamphuis. “Het blijft het droog bij een maximum temperatuur van 24 graden, bij een zwak tot matige noordwestenwind.”

Komend weekend wisselen wolken en zon elkaar af, zo stelt Kamphuis: “Zaterdag is er eerst veel bewolking, maar vooral in de middag ook geregeld zon. Ook dan blijft het droog en het wordt 19 of 20 graden. Zondag tot en met woensdag is het droog met wolkenvelden, afgewisseld door flinke zonnige perioden. Het wordt ’s middags 20 tot 22 graden bij een matige noordenwind.”