Woldring Verhuur: ‘Klachten zwartboek kunnen door anonimiteit niet worden opgelost’

Foto: Rick van der Velde

De klachten in het zwartboek dat in april werd overhandigd aan Woldring Verhuur kunnen niet opgelost worden vanwege het anoniem verwerken en de gebrekkige informatievoorziening door ROOD. Dat stelt Woldring Verhuur woensdagmiddag.

Woldring ontving het zwartboek op 13 april uit handen van ROOD, de jongerenafdeling van de SP. De verhuurder zegt alle klachten bestudeerd te hebben. Het bedrijf heeft zelf, en via ROOD, verschillende pogingen gedaan om te achterhalen bij welk appartement welke klacht hoort. “Er is

alleen tot en met vandaag geen huurder geweest die een klacht heeft gemeld die overeenkomt met het zwartboek”, schrijft Woldring. “Sterker nog, wij ontvingen uitsluitend complimenten over hoe er werd omgegaan met deze situatie. Dit zorgde al voor vraagtekens. Het viel daarnaast op dat het zwartboek enorm veel fouten en dubbelingen bevatte.”

Woldring laat verder weten dat veel klachten die in het zwartboek staan in het verleden al zijn opgelost. In het zwartboek geeft ROOD aan te willen helpen bij het koppelen van de anonieme klacht aan de juiste huurder. “Deze eigen gemaakte belofte kon men echter niet nakomen vanwege de AVG-regelgeving en het recht op privacy van huurders.” ROOD heeft daarop volgens Woldring besloten een peiling te starten om te kijken in hoeverre klachten nog openstonden. De openstaande klachten zouden daarna worden aangekaart bij de directie van Woldring. “Na ruim twee manden is daar echter nog steeds niets concreets uitgekomen.” Om de problemen op te lossen roept de woningverhuurder huurders op om met openstaande klachten zelf contact te zoeken zodat er snel een oplossing geboden kan worden.