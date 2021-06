“Woensdag zeer warm, donderdag tropisch en daarna kans op een onweersbui”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er staan twee warme dagen voor de boeg. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er in de nacht van donderdag op vrijdag kans op een onweersbui.

“Woensdag is het zonnig met hooguit een paar stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Het is met 27 graden zeer warm. De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en is zwak of matig. Op donderdag wordt het nog warmer en is het met 30 tot 32 graden tropisch. De hoogste temperaturen worden bereikt in het oosten van de provincie. De hitte wordt waarschijnlijk in de loop van de middag al langzaam aan naar Duitsland teruggedrongen door een invallende westelijke zeewind. Tegen het einde van de middag is het kwik gezakt naar een graad of 28. Verder is er veel zon maar in de middag trekken er wolken over. Het blijft waarschijnlijk droog.”

Onweersbui

“In de nacht van donderdag op vrijdag is er vooral in de nanacht kans op een regen- of onweersbui. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden. Vrijdag is het wisselend bewolkt en is er kans op een verspreide regen- of onweersbui. Het wordt 20 graden in het noorden van de provincie tot 25 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind. In de avond en nacht volgen er meer buien.”

Grote verschillen

“Ook op zaterdag zijn er grote verschillen in temperaturen. In het noordwesten van de provincie wordt het 20 graden, in het zuidoosten kan de maximumtemperatuur oplopen tot 25 graden. Er is geregeld zon. In de avond en nacht volgen er buien. Op zondag is het onweersachtig als de warmte via Duitsland terug probeert te keren. De temperatuur ligt rond de zomerse 25 graden. De temperatuur kan wat hoger of lager uitvallen, dit is afhankelijk van de koers van een lagedrukgebiedje vanuit de Golf van Biskaje. Op maandag wordt het 23 graden met kans op een verspreide onweersbui.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.