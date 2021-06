“Woensdag perioden met regen, in het weekend 23 graden en kans op onweer”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Ook de komende dagen blijft het niet droog. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het wisselvallig waarbij de temperatuur in het weekend wel weer boven de 20 graden komt te liggen.

“Woensdag is het bewolkt en worden droge perioden afgewisseld door perioden met motregen of lichte regen”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige noordenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 17 graden. Daarmee is het vrij koel. Op donderdag is het wederom bewolkt en vooral in de middag neemt de kans op wat regen weer toe. Met 18 of 19 graden wordt het dan iets milder.”

“Vrijdagochtend valt er eerst wat lichte regen. In de middag is het droog en met een doorbrekende zon kan het dan 22 of 23 graden worden. Op zaterdag is het zwoel met af en toe zon en 23 graden. Er is ook een kans op een regen- of onweersbui. Op zondag zijn de veranderingen klein. Het wordt 23 graden, het is zwoel en de kans op een onweersbui blijft aanwezig. Begin volgende week is het waarschijnlijk wisselvallig. De temperatuur ligt dan rond de 20 graden.”

