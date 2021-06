“Woensdag bewolkt en 17 graden, het weekend nog onzeker”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De spanning op de weerkaarten is aan het toenemen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het komende weekend warm maar ook koel gaan verlopen.

“Woensdag is het overwegend bewolkt met slechts een kleine opklaring”, vertelt Kamphuis. “Lokaal kan er een kort buitje vallen. Bij een zwakke of matige wind uit het noorden, windkracht 2 of 3, wordt het 16 of 17 graden. Donderdag is er opnieuw veel bewolking maar is er wel wat meer ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt dan 19 of 20 graden. Er staat een zwakke noordoostenwind, windkracht 2 of 3.”

“Op vrijdag is het wisselend bewolkt en komt de maximumtemperatuur op 21 graden te liggen. Het is rustig weer en het blijft droog.”

Je laat weten dat het aanstaande weekend onzeker gaat verlopen. Hoe zit dat precies?

“Wat er aan de hand is, is dat een bel met koude lucht op hoogte, een zogeheten hoogtestoring, de weersverwachting voor komend weekend onzeker maakt. Komt deze storing in de buurt van ons land te liggen, dan is het licht onstabiel en blijven de temperaturen wat achter. Bij een ander scenario, waarbij het systeem zuidelijker komt te liggen in de buurt van Bretagne, dan zou het allemaal een stuk warmer kunnen verlopen met meer zon en ook een droog weertype.”

Hoe denk je dat het gaat verlopen?

“Het is nog even afwachten. Voorlopig verwacht ik dat zaterdag vrij warm gaat verlopen bij 22 of 23 graden. Wel is er kans op een bui. Zondag dreigt de koele noordwestenwind, maar is de warme lucht heel dichtbij. De kans op een bui in het grensgebied blijft dan ook aanwezig, maar of wij nu net in de warme of juist in de koele lucht terecht komen, zal nog even spannend blijven.”

