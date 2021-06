“Woensdag 24 graden, in het weekend aanhoudend warm zomerweer”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het blijft voorlopig warm zomerweer waarbij de temperaturen in het weekend rond de 25 graden liggen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het zonnig en komt de maximumtemperatuur op 24 graden te liggen”, vertelt Kamphuis. “De wind uit het oosten tot noordoosten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 13 graden. Op donderdag is het zeer warm met 26 of 27 graden. Het voelt klam en benauwd aan. Er zijn zonnige perioden, later op de dag is er kans op een verspreide regen- of onweersbui.”

“Vrijdag is het opnieuw warm met 25 of 26 graden. Ook dan is er veel zon en een kleine kans op een onweersbui. In het weekend zijn de veranderingen klein. De kans dat de opstekende noordenwind zich dan gaat laten gelden met lagere temperaturen als gevolg, is duidelijk afgenomen. Op zaterdag is het opnieuw zomers warm met 25 graden. Er is dan flink wat zon en een kleine kans op een onweersbui. Zondag houdt het warme zomerweer naar alle waarschijnlijkheid aan.