‘Wiel van Onbeperkte mogelijkheden’ overhandigd aan wethouder

nieuws

Foto: Onbeperkt aan de Slag

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) heeft dinsdag het eerste ‘Wiel van Onbeperkte mogelijkheden’ overhandigd gekregen tijdens de Digitale Meet&Greet XXL Groningen van Onbeperkt aan de Slag.

De Digitale Meet&Greet XXL werd georganiseerd in samenwerking met Werk in Zicht georganiseerd door Onbeperkt aan de Slag. Bij de ontmoetingen worden zoveel mogelijk werkzoekenden met een arbeidsbeperking in contact gebracht met een werkgever naar keuze. Dit gebeurt door middel van korte gesprekken die ongeveer tien minuten duren. Onbeperkt aan de Slag heeft landelijk al meer dan 10.000 werkzoekenden in hun bestand en zeker 1.000 inclusieve werkgevers waaronder de provincie Groningen en de gemeente Groningen.

Bij de editie van dinsdag gingen meer dan 125 werkzoekenden in gesprek met 43 werkgevers. De gesprekken hebben geleid tot vele succesvolle matches. Wethouder Bloemhoff kreeg het wiel uitgereikt omdat de gemeente Groningen veel doet aan inclusie. De verwachting van de organisatie is ook dat er in de komende jaren nog veel goede matches gemaakt gaan worden in de regio. Meer informatie over Onbeperkt aan de Slag is te vinden op deze website.