Wie heeft de kadetrap van Diepsloep gezien? “Dit is flink waardeloos”

De kadetrap die gestolen is. Foto: diepsloep.nl

De eigenaar van Diepsloep zit met zijn handen in het haar. Enkele weken geleden is de kadetrap van het bedrijf gestolen. “We zijn blij met elke tip.”

Diepsloep is een bedrijf dat met een luxe sloep vaartochtjes aanbiedt door de Diepenring of door de Ommelanden. Om in de boot te kunnen komen wordt er gebruik gemaakt van een kadetrap (foto). “De kadetrap was bevestigd ter hoogte van het Schuitendiep 44, naast de Poelebrug”, vertelt eigenaar Jeroen de Vries. “Op zondag 16 mei is tussen 15.00 en 18.00 uur deze trap gedemonteerd door een persoon en achter in een zwarte bus gelegd. Terwijl het onze trap is en wij nu een groot probleem hebben.”

“Ontzettend vervelend”

Voorlopig kan er gebruik worden gemaakt van een trap aan de overkant. “Die is op dit moment vrij, maar daar komt één dezer weken weer een boot te liggen en dat betekent dat er voor ons in de directe omgeving geen mogelijkheid meer is om aan boord te komen. Ontzettend vervelend, zeker nu door de versoepelingen van de coronamaatregelen het juist allemaal weer een beetje op gang begon te komen. En nadat we vorig jaar ook een ronduit karig seizoen hebben gedraaid.”

“Help ons de trap terug te vinden”

De Vries roept mensen op om hun ogen open te houden. “Als jij onze trap gezien denkt te hebben, of heb je op zondag 16 mei iets gezien wat ons kan helpen, stuur ons dan een e-mail of stuur een berichtje via onze Facebook-pagina.” Ook wil De Vries iets zeggen tegen degene die de trap heeft mee genomen. “We maken allemaal wel eens een fout. Maar de trap die je meegenomen hebt, is onze trap. Wat mij betreft plaats je de trap in alle anonimiteit in het geheim terug op de locatie waar deze hing of desnoods stuur je een anonieme tip waar we de trap kunnen vinden.” Degene die de gouden tip aanreikt zal door het bedrijf beloond worden. “Die kan een prachtig vaartochtje tegemoet zien door de Groningse Diepen.”