Wethouder: “Zwembaden kampen met personeelstekort, geen vroegtijdige openstelling”

Zwembad De Parrel - Foto: Harro Meijer

Een vroegtijdige openstelling van zwembaden van Kardinge, De Parrel en het Helperzwembad voor recreatieve zwemmers zit er voorlopig niet in. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport woensdag laten weten.

De wethouder reageerde op vragen van de Stadspartij. Die partij had vragen gesteld naar aanleiding van de gedeeltelijke sluiting van zwembaden voor recreatieve zwemmers. De Stadspartij sprak de hoop uit dat de zwembaden weer snel volledig open zouden kunnen, zeker met het oog op de tropische temperaturen van deze week. Wethouder Jongman liet tijdens de Politieke Woensdag echter weten dat dit er niet in zit. De zwembaden hebben volgens Jongman te weinig personeel en daardoor kan de veiligheid van zwemmers niet gegarandeerd worden.

Het tekort aan personeel is veroorzaakt door de coronacrisis. Doordat zwembaden lang dicht zijn geweest is personeel op zoek gegaan naar andere banen. Dat is in verschillende gevallen gelukt waardoor er nu een tekort is ontstaan. Volgens de wethouder kan ook niet zomaar iedereen op de vacante posities neergezet worden. De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en daarom is men op zoek naar goed en gekwalificeerd personeel. De verwachting is dat de gedeeltelijke sluiting nog een aantal weken gaat duren.