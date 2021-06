Wethouder en gedeputeerde heropenen Groninger Museum: “Heel mooi al die blije gezichten”

nieuws

Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) van Cultuur heropent het Groninger Museum. Foto: Siese Feenstra / Groninger Museum

Wethouder Paul de Rook (D66) en gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) van Cultuur hebben zaterdag het Groninger Museum heropent. Door de coronamaatregelen was het museum het afgelopen half jaar gesloten.

De Rook en Wulfse haalden in het bijzijn van directeur Andreas Blühm een bord weg waarop stond dat het museum gesloten was. Met het weghalen was de heropening een feit. “Het gaat vandaag ontzettend goed”, vertelt woordvoerder Karina Smrkovsky. “We krijgen enthousiaste bezoekers over de vloer die heel positief reageren op de tentoonstellingen die bij ons te zien zijn. Vooral de Kinderbiënnale krijgt lovende reacties.”

Blije gezichten

Smrkovsky noemt het positief dat het museum weer open is. “Ik ben vandaag al de hele dag in het museum en ik zie dat mijn collega’s allemaal met hele blije gezichten rondlopen. Eindelijk kunnen we weer doen waar we goed in zijn. Ook bij de bezoekers zie ik blije gezichten. En ook dat snap ik. Als mensen hebben we zulke uitstapjes nodig. We hebben inspiratie nodig. En zo’n bezoek zet je aan tot nadenken, tot creativiteit. Dat is gewoon belangrijk.”

Kinderbiënnale en Alida Pott

Volgens het Groninger Museum is de Kinderbiënnale een hele kleurrijke en vrolijke tentoonstelling die ook vanwege de interactieve vorm erg interessant is. Daarnaast is in het museum de tentoonstelling over Alida Pott te bekijken. Pott werd geboren op 8 januari 1888 in Groningen. Dertig jaar later werd ze lid van De Ploeg. Ze was het eerste ‘dameslid’ en één van de weinige vrouwelijke leden. Ze maakte opvallende portretten, landschappen en collages die zich kenmerken door een subtiel gevoel voor kleur, lijn en vlakverdeling. Haar stijl week af van de herkenbare stijl van De Ploeg, maar sloot aan bij de Europese avant-garde van die jaren. Een deel van de werken die ze gemaakt heeft is in het museum te zien.

Meer informatie over het museum, en het plannen van een bezoek, kan op deze pagina.