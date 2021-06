Werkzaamheden renoveren en verduurzamen 220 woningen Oosterhoogebrug gestart

nieuws

Werkzaamheden Speenkruidstraat Groningen. Woningen worden duurzaam gemaakt. Foto: Marcel Jurian de Jong / Wierden en Borgen

In de wijk Oosterhoogebrug is woningstichting Wierden en Borgen gestart met het renoveren en verduurzamen van 220 woningen. De verwachting is dat de werkzaamheden volgend jaar zomer afgerond zijn.

Het gaat om woningen in de Speenkruidstraat en de Orchideestraat. Onlangs is een aannemer gestart met de werkzaamheden aan de eerste woningen. Het gaat om het vervangen van de houten buitengevels en het installeren van zonnepanelen, HR++ glas en isolatie. Waar nodig worden toiletruimtes, keukens, badkamers en cv-ketels vervangen.

In eerste instantie is er begonnen met de aanpak van 21 woningen. Verspreid over tien fases komen uiteindelijk alle 220 woningen aan de beurt. Tijdens de werkzaamheden kunnen huurders in hun woning blijven wonen. Voor huurders die toch overlast ervaren zijn er zogeheten rustwoningen in de buurt beschikbaar. Hier kunnen ze overdag verblijven of thuiswerken.

Meer informatie over het project is te vinden op deze website.