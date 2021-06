Werknemers in metaalindustrie gaan 48 uur het werk neerleggen

nieuws

Werknemers in de metaalindustrie gaan 48 uur het werk neerleggen. Daartoe hebben vakbonden FNV en CNV dinsdagavond opgeroepen.

Het is niet de eerste stakingsactie in de metaalindustrie. Waar het eerder om regionale estafetteacties ging, gaat het nu om een landelijke actie. Met de actie wil men een betere cao bewerkstelligen. Volgens FNV en CNV bieden werkgevers te weinig voor een eerlijk loon. Ook moeten er betere afspraken komen om eerder te kunnen stoppen met werken en moet er een betere balans komen tussen werk en privé.

Dat er nog geen nieuwe cao op tafel ligt komt omdat de werkgevers over de loonsverhoging struikelen. Men biedt maximaal 2,25 procent over twee jaar. Meer is volgens de werkgevers niet mogelijk vanwege de coronacrisis. De vakbonden zeggen echter dat het bij de meeste bedrijven heel goed gaat. De bedoeling is dat de staking aanstaande donderdag begint. In de provincie Groningen is er een stakingsstraat ingericht bij horecagelegenheid de Kruisweg in Marum.