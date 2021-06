Weggebruiker verliest lading: “Stank en gladheid op zuidelijke ringweg”

nieuws

Foto: twitter.com/WIS_JeroenB

Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn woensdagavond uren in de weer geweest om een rijbaan van de zuidelijke ringweg schoon te maken. Eerder op de dag is een weggebruiker een deel van de lading verloren.

Het gaat om een rijbaan van Groningen richting Hoogezand. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat meldt dat het naar alle waarschijnlijkheid om visolie gaat dat op het wegdek is beland. Het zorgt voor een behoorlijke stank en ook is het behoorlijk glad. In eerste instantie werd geprobeerd het wegdek schoon te maken met een wegdekreiniger, maar dit bood geen soelaas. Daarop werd besloten om het wegdek schoon te maken met warm water dat een temperatuur van 80 graden heeft.

“Een spoor van visolie loopt richting Hoogezand, maar gelukkig stopt het ter hoogte van de Hereweg. Waar het glad is maken we schoon”, aldus een weginspecteur. Aanvankelijk werd ook een afrit naar de A28 afgesloten, maar deze werd later weer geopend om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

We zijn momenteel nog bezig op de ring. Het is hardnekkig spul; wegdek is glad en dit gaan we bestrijden met warm water op temperatuur van 80 graden. Het spoor van visolie loopt richting Winschoten, maar stopt gelukkig ter hoogte van de Hereweg. Waar het glad is maken we schoon. pic.twitter.com/URIRbt224p — Weginspecteur Jeroen (@WIS_JeroenB) June 16, 2021