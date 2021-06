Weekendweer: Zwoel, maar zon heeft het moeilijk

nieuws

Foto Andor Heij: Stadspark

Het wordt een vrij warm weekeinde, maar de zon heeft het moeilijk en ook is er kans op regen.

Zaterdag zijn er wolkenvelden met af en toe zon. Er kan in de middag een bui vallen, mogelijk met onweer. Er staat weinig wind en het wordt 23 graden. Het blijft in de avond ook nog lang vrij warm.

Zondag is er wat meer zon, maar er is ook kans op een bui. Het wordt 25 graden en ook dan blijft het in de avond vrij zwoel.

Maandag gaat de temperatuur omhoog naar 27 graden, maar het is onweersachtig. Vanaf dinsdag doet de temperatuur weer een stapje terug en valt er ook regen.

Uitgebreid weerbericht