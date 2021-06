Weekendweer: Grijs en regen

nieuws

Het weekeinde gaat niet zo fraai verlopen als de afgelopen week. Er is veel bewolking en er valt regen.

Volgens OOG weerman Johan Kamphuis kan er zaterdag lokaal veel neerslag vallen. Later in de middag wordt het droog. De temperatuur blijft bij 18 a 19 graden steken.

Zondag kan er nog een enkele bui vallen. De zon krijgen we niet of nauwelijks te zien en het wordt 18 graden.

Ook maandag valt er nog wat regen en is het overwegend bewolkt. Het is met 16 of 17 graden fris.

Vanaf dinsdag is het droog met flinke zonnige perioden en dan gaat ook de temperatuur weer omhoog naar ongeveer 21 graden.