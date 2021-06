Weekendweer: Eerst afkoeling, later in de week hitte

nieuws

Foto Andor Heij: Stadspark

Het weekeinde verloopt minder warm dan de afgelopen dagen, maar daarna lopen de temperaturen weer vlot op voorspelt OOG weerman Johan Kamphuis.

Zaterdag is er af en toe zon, het blijft droog en bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 graden. Zondag zijn er eerst wolkenvelden, maar later breekt de zon door en het wordt 21 graden. Maandag loopt het kwik op naar 25 graden en dinsdag daalt de temperatuur naar 21 graden.

Maar daarna wordt het erg warm aldus Kamphuis: “Woensdag bereikt ons een portie van oorsprong subtropische lucht en wordt het 28 of 29 graden. In het zuidoosten kan het wel 32 of 33 graden en daar dus tropisch. Verder is er veel zon, wordt het broeierig en staat er weinig wind. Donderdag mogelijk weer een keer zeer warm tegen tropisch aan maar dan wordt het onweersachtig”.

Daarna wordt het fors koeler: “Vrijdag kan de jas weer aan als de hitte verdreven is”.

