Waterstofboot Alfa College gedoopt in vijver op Zernike Campus

Studenten van verschillende technische opleidingen aan het Alfa College hebben in de afgelopen maanden een waterstofboot gebouwd. De V10m H2c werd afgelopen donderdag gedoopt tijdens het New Energy Forum op de Zernike Campus.

De boot gaat van 22 tot 25 september meedoen aan de nieuwe V10-waterstofklasse tijdens de Solar Boat Race in Groningen. Het team van het Alfa College is het eerste wat meedoet in deze nieuwe klasse.

“Ik ben trots op hoe de waterstofboot is geworden en het was leuk en leerzaam om deze boot te bouwen”, Daniël de Vlas, student Commercieel Energietechnicus en één van de bouwers van de boot. “Afgelopen week hebben we een test gedaan zonder boeg en met kleinere accu’s en dat ging heel goed. Nu is het afwachten tot de Solar Boat Race in september.”

De boot werd gepresenteerd tijdens het New Energy Forum. Het festival, opgezet door het EnTranCe Centre of Expertise van de Hanzehogeschool Groningen, Hive Mobility en New Energy Coalition, liet bezoekers de laatste ontwikkelingen zien op het gebied van energietransitie en duurzame mobiliteit. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere huizen die zichzelf voorzien van stroom, autonome treinen, drones en voertuigen die bewegen op groene waterstof of zonne-energie.