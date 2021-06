Waterbedrijf Groningen: Meer onderzoek nodig naar PFAS, maar kraanwater is veilig

nieuws

Foto: Waterbedrijf Groningen

Hoewel het RIVM vrijdag bekendmaakte dat Nederlanders te veel PFAS binnenkrijgen via hun kraanwater, kunnen Groningers gewoon kraanwater blijven drinken. Alle drinkwaterbedrijven in het land dringen wel aan op een totaalverbod op PFAS.

PFAS zijn door de mens gemaakte stoffen die onder andere gebruikt worden in toepassingen als textiel, waterafstotende sprays voor kleding of schoenen, voedselverpakkingsmaterialen, smeermiddelen, blusschuim en antiaanbaklagen in pannen. Van een groot aantal PFAS is bekend dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. PFAS komen in het milieu terecht via producten die we gebruiken en door de uitstoot en lozingen van fabrieken.

Uit het nieuwe onderzoek van het RIVM blijkt dat Nederlanders meer PFAS binnenkrijgen dan eigenlijk mag vanuit Europa. De meeste PFAS komen echter binnen uit voedsel, niet uit drinkwater. Maar het Waterbedrijf Groningen voldoet aan de Europese norm voor PFAS in drinkwater. Het bedrijf maakt voor de productie van drinkwater grotendeels voor 85 procent gebruik van grondwaterbronnen. De rest komt uit oppervlaktewater uit de Drentsche Aa. In de laatstgenoemde bron zitten de meeste PFAS, maar door de geringe hoeveelheid blijft ook het Groningse water beneden de norm.

“Stoffen als PFAS horen niet thuis in het milieu en zeker niet in bronnen voor drinkwater”, zo schrijft het waterbedrijf. “Omdat PFAS niet of nauwelijks afbreken, is het belangrijk om uitstoot te voorkomen. Drinkwaterbedrijven pleiten al jaren voor meer bescherming van drinkwaterbronnen tegen vervuiling. We vragen de minister daarom om met een concreet stappenplan te komen voor een totaalverbod op PFAS.”