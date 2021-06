nieuws

Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

Het Griekse restaurant Olympia aan de Zwanestraat heeft vrijdagavond te maken gehad met wateroverlast.

Volgens 112groningen.nl is die veroorzaakt door een lekkage bij het toilet in de woning boven het restaurant. Daardoor liep een grote hoeveelheid water de keuken van het restaurant in.

De gealarmeerde brandweer heeft de waterleiding afgesloten.