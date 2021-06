“Wat we in Groningen hebben gezien is niet bijzonder, alleen wel dat het in juni gebeurt”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Verschillende mensen in de stad zullen in de nacht van zaterdag op zondag wakker zijn geworden door onweersbuien die overtrokken. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zijn de buien in zekere zin bijzonder.

Hoi Johan! Bliksemschichten, de donder en felle buien. Hoe bijzonder is het wat we dit weekend gezien hebben?

“Een flinke onweersbui en hevige regenval is op zich in de zomerperiode niet bijzonder. Het hoort er een beetje bij. Wat wel bijzonder is dat je dit in juni niet zo vaak ziet. Je ziet zoiets vaker in de nazomer gebeuren als depressies actiever worden. Dus je als mij vraagt hoe bijzonder dit is, dan zou ik zeggen dat het best wel een beetje bijzonder is. Wat het overigens extra bijzonder maakt is dat het onweer uit Frankrijk normaal weinig kans maakt vanwege blokkades van hogedruk. Maar de hogedrukgebieden liggen momenteel anders dan van wat we de afgelopen jaren gewend zijn.”

In Leersum zorgde vrijdagavond naar alle waarschijnlijkheid een downburst voor veel schade.

We hebben ook gezien dat de buien op sommige plekken veel schade hebben veroorzaakt. In het Utrechtse Leersum bijvoorbeeld, maar ook in Oldebroek waar hoogspanningsmasten omver werden geblazen …

“In Groningen hadden we te maken met neerslag en onweer. En inderdaad in het noordwesten en westen was het veel extremer. En dat is bijzonder zo vroeg al in de zomer. Bij Leersum heeft naar alle waarschijnlijkheid een downburst plaatsgevonden. Zoiets kan ontstaan als er veel vocht in de lucht zit, er sprake is van lagedruk en je je op de grens bevindt van twee verschillende luchtsoorten. We hebben gezien dat lagedrukgebieden hete lucht uit Zuid-Europa richting Nederland transporteerden waarbij de wind tegen de wijzers van de klok in bewoog. Op de Noordzee bevindt zich een hogedrukgebied dat koele lucht uit het Noorden met de wijzers van de klok mee richting Nederland transporteert. Dat resulteerde in een botsing. In één bui viel er ook honderd millimeter. Dat is heel extreem.”

Ben je geschrokken van de ravage die deze buien kunnen veroorzaken?

“Nee, ik ben niet geschrokken. Als weerkundige weet ik dat het tot dit geweld kan komen. De krachten die Moeder Natuur kan laten gelden kunnen heel sterk zijn. Persoonlijk ben ik ook niet bang voor onweer, maar als het er is dan ben ik wel weg, dan ga ik absoluut op zoek naar een veilige plek. Want ik weet wat het kan veroorzaken.”

Gisteravond was het opnieuw raak. Buien ontstonden boven Noord-Frankrijk, in de buurt van Reims. Wat mij opviel is dat die buien slechts een paar uur de tijd nodig hadden om Groningen te bereiken …

“Ja, het is interessant dat je dat noemt want het is best wel bijzonder dat zoiets gebeurd. Normaal trekken zulke buien best wel langzaam over. Dat het nu anders verliep heeft te maken met de luchtdrukverdeling die echt anders is. Op hoogte is deze op dit moment sterker, terwijl die normaal veel rustiger is. Dit heeft te maken met het hogedrukgebied. Normaal ligt dit gebied in deze periode boven Scandinavië. Nu ligt het boven de Noordzee. En dat heeft heel veel effect. Waar het normaal echt een bastion is waar de buien tegen op moeten vechten is er nu nauwelijks weerstand. De deur staat eigenlijk wagenwijd open.”

De #onweerszone ligt diagonaal over België en trekt nu door naar Nederland en Duitsland. De meest actieve cellen liggen in het oosten, waar de atmosfeer het meest #onstabiel is. Volg het #onweer mee via https://t.co/2EV5Pz1JUS pic.twitter.com/Qph3eg7IcA — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) June 19, 2021





Zaterdagavond ontstonden er zware buien boven van het noorden van Frankrijk. In het begin van de nacht arriveerden deze buien in Groningen.

Ik merk aan jou dat je hiervan geniet?

“Ja, dit is prachtig. Weerkundig gezien dan hè? We hebben op de beelden op televisie gezien dat er flink wat schade is ontstaan en dat er zelfs huizen onbewoonbaar zijn geraakt. Dat gun je niemand. Maar weerkundig gezien kan ik hier van genieten. Dit is ook veel beter dan de zomer van drie jaar geleden. Toen was er alleen de vraag of het 32 of 34 graden zou worden. Hier zit veel meer dynamiek in. En terwijl ik nu met je spreek zie ik dat boven Frankrijk zich alweer nieuwe buien ontwikkelen. Voor liefhebbers en geïnteresseerden is het denk ik interessant om dat in de gaten te houden.”

Kamphuis komt later vanavond met een weerbericht voor de komende dagen.