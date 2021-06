nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code geel afgegeven voor Groningen.

Het weerinstituut verwacht onweersbuien met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag.

De waarschuwing geldt in eerste instantie van vijf uur tot twaalf uur. Later in de middag en avond wordt code geel opnieuw van kracht.