Vraagprijzen woningen in gemeente met ruim vijf procent overboden

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

De spanning op de Groningse woningmarkt is het afgelopen jaar verder toegenomen. In de gemeente Groningen gaan woningen voor een vijf en een half procent meer van de hand dan de vraagprijs.

Daarmee staat Groningen op plek vier van Nederland, zo blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. Alleen in Haarlem, Nieuwegein en Utrecht gaan woningen voor meer van de hand.

De huizenprijzen zullen tot en met het einde van 2022 blijven stijgen, zo stellen onderzoekers van de Rabobank. In de provincie Groningen wordt over 2021 een prijsstijging van 11 of 12 procent verwacht. In 2022 komt daar nog eens vier of vijf procent bij. In de eerste drie maanden van dit jaar gingen de prijzen in Groningen al met dertien procent omhoog, een gemiddeld bedrag van 30.000 euro.