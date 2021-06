Voorstel om overlast houtrook in gemeente te verminderen

nieuws

GroenLinks heeft samen met zes andere partijen woensdag een initiatiefvoorstel ingediend om de overlast als gevolg van houtrook te verminderen.

De partij dient het voorstel in samen met het CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, PvdD en 100% Groningen. Aanleiding is een rapport van het RIVM. Daaruit blijkt dat houtstook verantwoordelijk is voor 23% van de uitstoot van fijnstof in het land. “Hoewel recent in de pers is gekomen dat Groningen de schoonste lucht onder Nederlandse steden heeft zijn er nog veel inwoners die overlast ondervinden van puntbronnen van fijnstof zoals houtkachels. Dit heeft een slechte invloed op hun gezondheid. Met name mensen die lijden aan chronische luchtwegaandoeningen als astma en COPD zijn hier de dupe van”, schrijft GroenLinks.

Op dit moment bestaan er geen landelijke normen voor de uitstoot van fijnstof door houtkachels. Volgend jaar komt er voor nieuwe houtkachels een Europese regelgeving. De partijen willen hier bovenop een aanvullende aanpak. Zo denkt men aan de invoering van een nieuwe omgevingswet, het toezicht houden bij meldingen van rookoverlast en betere voorlichting en communicatie vanuit de gemeente om het bewustzijn te vergroten.