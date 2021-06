Voorbereidingen The World We Live In Festival in volle gang: “Heel spannend”

nieuws

De voorbereidingen op het festival The World We Live In zijn in volle gang. Vanaf 1 juli staat Groningen vier dagen lang in het teken van kunst en muziek.

“Het gaat heel goed”, vertelt Liane Dolgopolova van de organisatie. “Komende week starten we met de verkoop van tickets en ondertussen zijn we bezig om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.” Het festival begint op 1 juli met verschillende kunst-, ambacht- en muziekworkshops in het Floreshuis. Op 2 en 3 juli is het festival te vinden in De Loods aan de Neutronstraat waar diverse cross-arts performances en displays te zien zijn. Op de vierde dag wordt het afgesloten in het Prins Claus Conservatorium met een reeks korte filmvertoningen met Q&A gevolgd door een interactief discussiepanel.

Livestream

“Het bijzondere is dat het niet alleen fysiek plaats zal vinden. Parallel loopt er ook een livestream waar mensen uit de hele wereld mee kunnen kijken. Online zullen er ook vooraf opgenomen video’s en beelden te zien zijn die door onze deelnemers van over de hele wereld zijn ingezonden. Want behalve lokaal talent kunnen ook musici en kunstenaars uit andere landen zich laten zien.”

Creatieve boodschappen delen

Het festival is opgezet om kunstenaars en creatievelingen uit verschillende disciplines en achtergronden de mogelijkheid te geven om creatieve boodschappen met elkaar, en met het publiek, te delen. Met het open platform wordt ruimte geboden om na te denken over actuele mondiale kwesties en lokale humanitaire kwesties, wordt getracht het bewustzijn over verschillende onderwerpen te vergroten en is er de mogelijkheid om opbouwende kritiek te geven op de moderne samenleving.

“Voor de eerste keer vier dagen”

Dolgopolova noemt het spannend. “We zijn al een hele tijd bezig, samen met een grote groep mensen, om het festival op te zetten. Je ziet het steeds groter worden, je ziet het opbloeien. Door de coronacrisis is het natuurlijk spannend. Wat kan er wel, wat kan er niet? Het is nu de vierde of vijfde keer dat dit festival gehouden wordt. De afgelopen jaren was het altijd maar één of twee dagen. Dit keer is het voor het eerst vier dagen. Dat maakt het natuurlijk spannend, maar ook ontzettend leuk.”

Meer informatie over het festival vind je op deze website.