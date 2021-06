Voorbereidingen Groningen Swim Challenge in volle gang

Na een verloren coronajaar is er 28 augustus weer de Groningen Swim Challenge. Tijdens dit evenement wordt er van Zoutkamp naar Stad in estafetteteams gezwommen om geld op te halen voor het UMCG Kanker Researchfonds.

In voorbereiding op de Swim Challenge wordt er alvast flink geoefend. Joeval Benjamins traint de deelnemers, en zag mensen bij de eerste training amper konden zwemmen: “Ik ben echt verbaasd dat ik mensen heb die nog nooit borstcrawl hebben gezwommen, en vandaag zitten we op de vierde training en gaan we al naar de 100 meter.”

“Vijf weken geleden kon ik nog geen twee meter borstcrawl en dan is het heel zwaar om te doen,” vertelt deelnemer Mark. “Heel langzaam gaat het steeds een stukje beter. Een goede vriend van ons heeft kanker, en ook mijn vader is 3 jaar geleden overleden aan kanker, dus ik heb genoeg motivatie om me hiervoor in te zetten en flink wat geld op te maken.

Bij de estafettetocht doen 25 teams mee en is de inschrijving vol. Voor de City Swim kunnen nog meer dan 250 deelnemers mee doen. Die toch is 1,5 kilometer vanaf de Westerhaven tot de Oosterhaven. Inschrijven kan hier.