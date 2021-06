Vooralsnog geen grootschalig onderhoud in Driebondsbos

nieuws

Er vindt voorlopig geen grootschalig onderhoud plaats in het Driebondsbos. Dat heeft de Groningse gemeenteraad woensdagavond besloten.

De motie om geen grootschalig onderhoud en beheer uit te voeren totdat de raad een nader besluit heeft genomen in het kader van de ontwikkelstrategie was ingediend door zes partijen en werd uiteindelijk gesteund door de voltallige gemeenteraad. Men vindt het bos te belangrijk en vindt dat het Stadsbestuur langer na moet gaat denken over de toekomst van het bos.

Het Groninger Landschap

Het Driebondsbos is zestig jaar geleden ontstaan zonder menselijk toedoen. In die zestig jaar is er geen onderhoud gepleegd waardoor er een grote diversiteit is ontstaan. Het bos maakt echter deel uit van bouwplannen waarbij er in het gebied woningen gerealiseerd gaan worden. Het Driebondsbos kan wel blijven bestaan maar het college wil het transformeren tot een parkje. Het Groninger Landschap is fel tegen deze plannen.

Wethouder in gesprek met natuurorganisatie

De fracties van GroenLinks, het CDA, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie en 100% Groningen willen dat het bos in tact blijven. Het omtoveren tot een park waarbij er paden door het bos komen te liggen zien zij niet zitten. De partijen vragen aan wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen om in gesprek te gaan met Het Groninger Landschap. Daarnaast benadrukken de partijen dat zij het belangrijk vinden dat het huidige bos een plek moet krijgen in de bouwplannen.