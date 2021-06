Voor het eerst weer samen fluiten: ‘we maken een nieuwe start’

Ook voor amateurmusici komt het oude normaal langzaam maar zeker dichter bij. Sinds kort mag er weer fysiek gerepeteerd worden. Met links en rechts een vals nootje, maar vooral veel blije gezichten.



De repetitieruimte vult zich zaterdagmorgen met luide klanken van een vijftal leden van het Groninger Mozart Ensemble. Vreugdevol persen ze liters lucht door hun blaasinstrumenten. ‘Dit is voor het eerst sinds máánden dat we weer met een klein gezelschap bij elkaar zijn. We maken een nieuwe start,’ vertelt voorzitter Henk Broer.

Wij gaan even verder

Tijdens de lockdowns is er weliswaar gerepeteerd, maar alternatief, via de webcam. Volgens de muzikanten ‘volstrekt onvergelijkbaar’ met fysiek samenzijn. ‘Weet je wat het verschil is, je ziet mensen nu bewegen. Je ziet iemand ademhalen. Je merkt al die non-verbale dingen, waardoor je veel makkelijker met elkaar kunt spelen,’ vertelt klarinettist Jan Visser. ‘Maar wij gaan even verder met het derde deel.’

Het kwintet is bezig zijn tanden te zetten in een stuk van componist Lefebvre, door Visser omschreven als ‘mooie lichte speelse vrolijke muziek’.

Nog niet in Harens Lyceum

Helemaal als vanouds is het nog niet, want voor corona repeteerde het ensemble in het Harens Lyceum in Haren. Dat laat de school op dit moment nog niet toe. Daarom moest er worden uitgeweken naar een kleinere locatie in de stad. ‘Het koor en orkest zijn heel groot, elk veertig mensen. Hier kunnen we niet met zo’n groot gezelschap bij elkaar komen,’ zegt Broer daarover. ‘Maar heel fijn dat er weer wat kan.’

Ook in Glimmen hangt de spreekwoordelijke vlag uit. De blokfluitisten van Huismuziek Groningen produceren samen vrolijke noten, onder leiding van Hanny Geerlings. ‘De spelers, maar ook de dirigent, worden hier heel erg blij van. Iedereen kan zijn ei weer kwijt. Dat geldt voor ontzettend veel amateurmusici in het hele land,’ vertelt Geerlings.

Het goddelijke

In een groep van zes wordt er twee uur lang gefloten en ontspannen. ‘Als je muziek maakt, glijdt alles van je af.’ Nico Niessen, trotse bezitter van een donkerbruine altfluit, is in zijn nopjes. Naast hem zit Anne Hilhorst. Tijdens het fluiten wordt zij ‘bij het goddelijke’ gebracht.

Digibeet

Medefluitist Roelie Gans vertelt met een stralende glimlach: ‘alleen al als we één toon spelen en het klinkt zuiver, vind ik dat prachtig.’ Als zelfbenoemd digibeet was zij het repeteren via Zoom flink beu. ‘Dat nooit weer. Hopelijk.’

Huidige coronaregels

Op dit moment mogen amateurmusici in groepen repeteren tot maximaal 50 personen, exclusief docent. De basisregels blijven van kracht, zoals het dragen van een mondkapje (waar mogelijk) en bewaken van de onderlinge afstand. Daarnaast geldt een advies voor amateurzangkoren om niet binnen te zingen. Verdere versoepelingen staan gepland in stap 4 van het openingsplan van de overheid, dat op z’n vroegst op 30 juni ingaat.