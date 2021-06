Volt trekt de wijk in om Stadjers een stem te geven: “Fietsoverlast en woningproblematiek”

nieuws

Leden van het beleidsteam van Volt Groningen tijdens VoltInDeBuurt. Foto: Volt Groningen

Volt Groningen is zaterdag de wijk ingegaan om in gesprek te gaan met Stadjers. De resultaten van de gesprekken worden meegenomen bij het uitwerken van het lokale beleidsprogramma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

“We waren zaterdag te vinden op De Beren in de Korrewegwijk”, vertelt Sander Grootemarsink van Volt. “Met hoeveel mensen we precies in gesprek zijn geweest, dat weet ik niet. Wij stonden er met vijf mensen van de plaatselijke afdeling en ik denk dat een ieder van ons al snel tien verschillende gesprekken heeft gevoerd. Het heeft in ieder geval veel energie gegeven en er zijn ook veel punten aangedragen.”

“Mensen die fulltime werken wonen nog in een studentenhuis”

Volgens Grootemarsink springen er een aantal onderwerpen uit. “Onderwerpen die we verschillende keren terug hoorden komen is de overlast van fietsen die gestald worden op trottoirs. Dat zorgt voor ergernis. Ook noemde iemand de overlast van auto’s in de Oude Ebbingestraat. En daarnaast werd de woningproblematiek aangekaart. We kwamen bijvoorbeeld in gesprek met mensen die al een aantal jaren een vaste baan hebben maar nog altijd in een studentenhuis wonen. Het is gewoon niet mogelijk om aan een starterswoning te komen.”

Helpman en Haren

Volt wil de komende periode vaker de wijken in gaan. “Morgen, zondag, staan we bij een supermarkt op het Helperplein in de wijk Helpman. De komende periode zullen we op meer plekken te zien zijn. Ook willen we naar Haren en Ten Boer.” Volt zegt het belangrijk te vinden om te luisteren naar wat de burgers vinden en om te horen tegen welke problemen zij aanlopen. En ook welke oplossingen zij goed vinden. De uitkomsten van alle gesprekken worden verwerkt in het lokale beleidsprogramma van Volt Groningen. Volt haalde in maart bij de Tweede Kamerverkiezingen 5,5 procent van de stemmen in de gemeente Groningen.